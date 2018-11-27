Спецслужби РФ розсилають жителям прикордонних областей України фейкові SMS із військоматів

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У Міноборони наголошують, що наразі в Україні мобілізація не оголошена

Спецслужби Російської Федерації (РФ) розсилають жителям прикордонних областей України SMS із закликом прибути до військових частин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Як зазначається, спецслужби РФ, починаючи з 2013 року, трансформують свої підходи до інформаційної війни.

"Сьогодні, протягом дня, жителі Путивлівського району Сумської області отримували провокаційні SМS повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Ці повідомлення мають одну і ту ж мету: спровокувати та посіяти паніку серед українців і дестабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що інформація у SМS є провокацією, яка регулярно спостерігається в прикордонних районах, а також в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, раніше спікер українського парламенту Андрій Парубій повідомляв, що завтра вранці, 28 листопада, підпише закон про введення воєнного стану в Україні терміном на 30 днів. Після цього закон повинен підписати президент України Петро Порошенко.

Також Парубій заявляв, що військовий стан в 10 областях України почне діяти з моменту вступу в силу відповідного закону. Як очікується, закон набуде чинності завтра, 28 листопада.