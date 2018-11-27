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Спецслужби РФ розсилають жителям прикордонних областей України фейкові SMS із військоматів

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 18:50
Спецслужби РФ розсилають жителям прикордонних областей України фейкові SMS із військоматів
Ілюстративне фото (today.vodafone.ua)

У Міноборони наголошують, що наразі в Україні мобілізація не оголошена

Спецслужби Російської Федерації (РФ) розсилають жителям прикордонних областей України SMS із закликом прибути до військових частин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Як зазначається, спецслужби РФ, починаючи з 2013 року, трансформують свої підходи до інформаційної війни.

"Сьогодні, протягом дня, жителі Путивлівського району Сумської області отримували провокаційні SМS повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Ці повідомлення мають одну і ту ж мету: спровокувати та посіяти паніку серед українців і дестабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що інформація у SМS є провокацією, яка регулярно спостерігається в прикордонних районах, а також в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Спецслужби РФ розсилають жителям прикордонних областей України фейкові SMS із військоматів

Нагадаємо, раніше спікер українського парламенту Андрій Парубій повідомляв, що завтра вранці, 28 листопада, підпише закон про введення воєнного стану в Україні терміном на 30 днів. Після цього закон повинен підписати президент України Петро Порошенко.

Також Парубій заявляв, що військовий стан в 10 областях України почне діяти з моменту вступу в силу відповідного закону. Як очікується, закон набуде чинності завтра, 28 листопада.

Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану прийнято без порушень Воєнний стан: Парубій прокоментував можливість оголошення мобілізації
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