Полякам рассылали фейковые сообщения о мобилизации из-за военного положения в Украине

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В Правительственный центр безопасности якобы вызвали мужчин призывного возраста

В Польше жителям гмины Дукля (Подкарпатское воеводство) рассылали уведомления о необходимости прибыть в органы власти из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Польского радио".

Как отмечается, сообщение присылали от имени Правительственного центра безопасности, в который якобы вызвали всех мужчин призывного возраста.

"Агентство внутренней безопасности Польши получило сигнал об отправки фальшивых смс-предупреждений якобы от Правительственного центра безопасности (RCB) и начало выяснять все обстоятельства этого инцидента", - проинформировал пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.

В Правительственном центре безопасности опровергли отправку подобных смс-сообщений. Польские спецслужбы пытаются выяснить происхождение этих сообщений. Известно, что инцидент был локальным.

По информации интернет-портала InfoSecurity24, жителям восточных районов страны от отправителя под названием "Alert RCB" поступали, в частности, такие сообщения: "Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, которые живут на территории гмины Дукля (Подкарпатское воеводство), обязаны прибыть в управление гмины 27 ноября на 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Прошу ожидать следующие сообщения".

Отметим, Подкарпатское воеводство граничит с Львовской областью Украины.

Напомним, жителям Харькова и области рассылали ложные SMS с военкоматов о необходимости прибыть в военные комиссариаты в связи с мобилизацией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спецслужбы РФ рассылают жителям приграничных областей Украины фейковые SMS с военкоматов. В частности, такие сообщения получили жители Путивливского района Сумской области.