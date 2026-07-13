Поляка, оскорбившего украинских детей в автобусе, задержали

В польском городе Бельско-Бяла задержали мужчину, который в автобусе набросился с оскорблениями на украинских детей и женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
В общественном транспорте польского города мужчина начал словесно нападать на украинских детей и ехавших в автобусе женщин.
"Эти ублюдки вырастили за наши деньги. Убирайся отсюда к чертям и возвращайся в Украину", - кричал мужчина на пассажиров.
Свидетели инцидента обратились в полицию. Правоохранители отреагировали оперативно и задержали обидчика.
"Герой" в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно", - отметил Сибига.
По его словам, узнав об инциденте, украинская сторона сразу обратилась к польским правоохранителям с просьбой отреагировать на унижение достоинства украинцев по национальному признаку.
Министр поблагодарил польскую полицию за быстрые и правильные действия. Он подчеркнул, что подобная агрессия и ненависть не имеют места в европейском демократическом обществе.
Сибига также призвал отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, которое негативно влияет на настроения в польском обществе.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский подтвердил задержание нападающего.
По его словам, лицо, напавшее на девушку в автобусе в Бельско-Бяле, задержала польская полиция. Он добавил, что любое проявление агрессии получит решительный ответ государства, и это должно стать предупреждением всем, кто распространяет ненависть.
Тем временем Польша готовит изменения в закон, которые усложнят получение гражданства для иностранцев, в частности, для украинцев.
Срок легального проживания может увеличиться до восьми лет, а также ввести языковой экзамен и "сертификат верности" государству.
Напомним, больше всего изменений коснется именно граждан Украины, поскольку они составляют самую большую группу претендентов на польский паспорт.
Кроме того, в ближайшее время Еврокомиссия объявит опересмотре правил временной защиты украинских беженцев. Изменения коснутся и мужчин, и женщин, которым придется получать специальную справку о немобилизации.
Как сообщалось, инициатором этих ограничений на въезде выступил сам Киев.