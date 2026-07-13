Поляка, який ображав українських дітей в автобусі, затримали

Що сталося в автобусі

У громадському транспорті польського міста чоловік почав словесно нападати на українських дітей та жінок, які їхали в автобусі.

"Цих виродків виростили за наші гроші. Забирайся звідси до біса і повертайся в Україну", - кричав чоловік на пасажирів.

Свідки інциденту звернулися до поліції. Правоохоронці відреагували оперативно і затримали кривдника.

Реакція українського МЗС

"Герой" у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", - зазначив Сибіга.

За його словами, дізнавшись про інцидент, українська сторона одразу звернулася до польських правоохоронців із проханням належно відреагувати на приниження гідності українців за національною ознакою.

Міністр подякував польській поліції за швидкі та правильні дії. Він наголосив, що подібна агресія і ненависть не мають місця у європейському демократичному суспільстві.

Сибіга також вкотре закликав окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, яке негативно впливає на настрої у польському суспільстві.

Що каже польська влада

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський підтвердив затримання нападника.

За його словами, особу, яка напала на дівчину в автобусі в Бєльсько-Бялі, затримала польська поліція. Він додав, що будь-який прояв агресії отримає рішучу відповідь держави, і це має стати попередженням для всіх, хто поширює ненависть.

Тим часом Польща готує зміни до закону, які ускладнять отримання громадянства для іноземців, зокрема для українців.

Термін легального проживання можуть збільшити до восьми років, а також запровадити мовний іспит та "сертифікат вірності" державі.