Польша планирует ужесточить правила получения гражданства: что изменится для украинцев

Министерство внутренних дел и администрации Польши готовит изменения в закон о гражданстве, которые могут осложнить процесс натурализации. Обновления коснутся украинцев, являющихся крупнейшей группой иностранцев, претендующих на польский паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Главное: Польша готовит масштабные изменения в закон о гражданстве , которые усложнят процедуру для иностранцев.

, которые усложнят процедуру для иностранцев. Основные требования: увеличение срока проживания до 8 лет, сдачу языкового теста на уровне B2 и подписание сертификата верности.

увеличение срока проживания до 8 лет, сдачу языкового теста на уровне B2 и подписание сертификата верности. Новые правила позволят польским властям лишать гражданства лиц, действующих против безопасности или интересов страны.

лиц, действующих против безопасности или интересов страны. Изменения будут касаться, прежде всего, граждан Украины, которые являются крупнейшей группой претендентов на получение польского паспорта.

Изменения в процессе натурализации

Отметим, что натурализация - это процесс добровольного обретения гражданства другого государства, когда человек официально получает его паспорт на основании выполнения определенных условий, установленных этой страной.

Законопроект базируется на четырех ключевых нововведениях:

Увеличение срока проживания: требование легального пребывания в стране планируют продлить до восьми лет. Сейчас окончательно не определено, будут ли к этому сроку относиться период временной защиты.

требование легального пребывания в стране планируют продлить до восьми лет. Сейчас окончательно не определено, будут ли к этому сроку относиться период временной защиты. Тест на интеграцию: вводится экзамен по примеру датской модели. Он предполагает знание польского языка на уровне B2 (свободное владение и понимание сложных текстов), а также знание истории и конституционных принципов страны.

вводится экзамен по примеру датской модели. Он предполагает знание польского языка на уровне B2 (свободное владение и понимание сложных текстов), а также знание истории и конституционных принципов страны. "Сертификат верности": после завершения процедуры иностранец будет обязан подписать документ, подтверждающий лояльность польскому государству.

после завершения процедуры иностранец будет обязан подписать документ, подтверждающий лояльность польскому государству. Механизм лишения гражданства: введение способности аннулирования статуса гражданина в случае действий против сохранности либо интересов Польши.

Как пояснил замминистра внутренних дел и администрации, ответственный за миграционную политику, профессор Мацей Дущик, такие меры должны гарантировать интеграцию новых граждан в систему ценностей страны.

"Польское гражданство предлагает ряд привилегий, включая право голоса и избрание. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы такой человек был интегрирован в нашу систему ценностей", - отмечает Дущик.

Что нужно знать о "сетификате верности"

Чиновник также подчеркнул, что сертификат верности является инструментом защиты национальных интересов.

"Мы не будем требовать отказа от их первого гражданства, но мы хотим ввести возможность проверки верности такого лица нашей стране. "Сертификат верности" позволит нам лишить гражданства лица, действовавшего против польской безопасности или интересов, например, сотрудничая с врагами Польши", - объясняет замминистра.

При этом он добавил, что сейчас лишение польского гражданства после его предоставления невозможно. Даже для тех, кто осужден за шпионаж против Польши.