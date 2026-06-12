Клубника стремительно дешевеет: сколько стоит украинская ягода и изменятся ли цены еще

Главное: Причина изменений : из-за солнечной погоды клубника начала созревать быстрее, поэтому ее на рынке стало значительно больше.

: из-за солнечной погоды клубника начала созревать быстрее, поэтому ее на рынке стало значительно больше. Новые оптовые цены : сейчас производители отдают ягоду по 80-170 гривен за килограмм, что в среднем на 15% дешевле, чем неделю назад.

: сейчас производители отдают ягоду по 80-170 гривен за килограмм, что в среднем на 15% дешевле, чем неделю назад. Проблема с качеством : несмотря на стабильный спрос, на прилавках немало некондиционного товара, ведь обильные дожди испортили вид и качество ягоды.

: несмотря на стабильный спрос, на прилавках немало некондиционного товара, ведь обильные дожди испортили вид и качество ягоды. Цены в магазинах : в супермаркетах стоимость клубники существенно отличается (от 180 гривен в VARUS до 239 гривен в "Auchan Украина").

: в супермаркетах стоимость клубники существенно отличается (от 180 гривен в VARUS до 239 гривен в "Auchan Украина"). Прогноз: ключевые игроки рынка не исключают, что уже со следующей недели клубника может подешеветь еще больше.

Почему стоимость украинской клубники снижается

Эксперты рассказали, что по состоянию на 11 июня цены на землянику садовую (которую "в народе" называют просто клубника) продолжают снижаться.

Этому способствует установление в Украине теплой солнечной погоды, что стимулирует активное созревание ягоды в украинских хозяйствах.

В результате:

предложение клубники на рынке - стремительно растет;

это провоцирует "резкое снижение отпускных цен в данном сегменте".

Как именно изменились оптовые цены на эту ягоду

По данным аналитиков, на прошлой неделе средние оптовые цены на землянику садовую в Украине еще не опускались ниже 100-190 гривен за килограмм.

А уже в течение текущей недели - они начали снижаться более существенно, особенно:

в южных регионах;

в центральных регионах.

Так, сейчас производители уже предлагают эту ягоду по цене 80-170 гривен за килограмм.

"Что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее", - уточнили специалисты.

Что происходит со спросом и качеством продукции

Аналитики проекта сообщили, что снижать цены в этом сегменте производители вынуждены сейчас в связи со стремительным ростом предложения ягод из местных хозяйств.

При этом спрос на эту продукцию остается относительно стабильным.

"В то же время большинство операторов рынка отмечают достаточно высокий процент некондиционной ягоды в текущем сезоне", - констатировали специалисты.

Уточняется, что обильные осадки "заметно снизили качественные характеристики продукции".

Может ли клубника подешеветь еще больше

Сообщается, что сегодня цены на землянику садовую в Украине уже в среднем на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели", - отметили эксперты.

Свое мнение представители бизнеса аргументируют тем, что:

сейчас предложение на рынке продолжает расти;

качество предлагаемой ягоды не всегда удовлетворяет потребителей.

Сколько стоит клубника в разных супермаркетах

В сети "Auchan Україна" клубнику весовую можно приобрести по цене 239 гривен за килограмм.

Клубника весовая в "Auchan Україна" (скриншот: express.auchan.ua)

При этом в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" стоимость клубники фермерской составляет сегодня 229 гривен за килограмм.

Клубника фермерская в "Сильпо" (скриншот: silpo.ua)

Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм украинской весовой клубники отдать придется фактически 180 гривен (точная цена - 179,90 грн/кг).

Клубника украинская весовая в VARUS (скриншот: varus.ua)

Итак, исходя из имеющихся данных, розничная цена клубники (или садовой земляники) в Украине может отличаться и зависеть от конкретной торговой сети - того или иного продуктового супермаркета.