Клубника стремительно дешевеет: сколько стоит украинская ягода и изменятся ли цены еще

Цены на клубнику от местных хозяйств ощутимо снизились. Однако выбрать качественную продукцию на прилавках Украины становится все сложнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Главное:
Эксперты рассказали, что по состоянию на 11 июня цены на землянику садовую (которую "в народе" называют просто клубника) продолжают снижаться.
Этому способствует установление в Украине теплой солнечной погоды, что стимулирует активное созревание ягоды в украинских хозяйствах.
В результате:
По данным аналитиков, на прошлой неделе средние оптовые цены на землянику садовую в Украине еще не опускались ниже 100-190 гривен за килограмм.
А уже в течение текущей недели - они начали снижаться более существенно, особенно:
Так, сейчас производители уже предлагают эту ягоду по цене 80-170 гривен за килограмм.
"Что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее", - уточнили специалисты.
Аналитики проекта сообщили, что снижать цены в этом сегменте производители вынуждены сейчас в связи со стремительным ростом предложения ягод из местных хозяйств.
При этом спрос на эту продукцию остается относительно стабильным.
"В то же время большинство операторов рынка отмечают достаточно высокий процент некондиционной ягоды в текущем сезоне", - констатировали специалисты.
Уточняется, что обильные осадки "заметно снизили качественные характеристики продукции".
Сообщается, что сегодня цены на землянику садовую в Украине уже в среднем на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
"При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели", - отметили эксперты.
Свое мнение представители бизнеса аргументируют тем, что:
В сети "Auchan Україна" клубнику весовую можно приобрести по цене 239 гривен за килограмм.
При этом в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" стоимость клубники фермерской составляет сегодня 229 гривен за килограмм.
Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм украинской весовой клубники отдать придется фактически 180 гривен (точная цена - 179,90 грн/кг).
Итак, исходя из имеющихся данных, розничная цена клубники (или садовой земляники) в Украине может отличаться и зависеть от конкретной торговой сети - того или иного продуктового супермаркета.
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