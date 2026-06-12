Полуниця стрімко дешевшає: скільки коштує українська ягода й чи зміняться ціни ще

Головне: Причина змін : через сонячну погоду полуниця почала дозрівати швидше, тому її на ринку стало значно більше.

: через сонячну погоду полуниця почала дозрівати швидше, тому її на ринку стало значно більше. Нові оптові ціни : зараз виробники віддають ягоду по 80-170 гривень за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тиждень тому.

: зараз виробники віддають ягоду по 80-170 гривень за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тиждень тому. Проблема з якістю : попри стабільний попит, на прилавках чимало некондиційного товару, адже рясні дощі зіпсували вигляд і якість ягоди.

: попри стабільний попит, на прилавках чимало некондиційного товару, адже рясні дощі зіпсували вигляд і якість ягоди. Ціни в магазинах : у супермаркетах вартість полуниці суттєво різниться (від 180 гривень у VARUS до 239 гривень в "Auchan Україна").

: у супермаркетах вартість полуниці суттєво різниться (від 180 гривень у VARUS до 239 гривень в "Auchan Україна"). Прогноз: ключові гравці ринку не виключають, що вже з наступного тижня полуниця може здешевшати ще більше.

Чому вартість української полуниці знижується

Експерти розповіли, що станом на 11 червня ціни на суницю садову (яку "в народі" називають просто полуниця) продовжують знижуватися.

Цьому сприяє встановлення в Україні теплої сонячної погоди, що стимулює активне дозрівання ягоди в українських господарствах.

У результаті:

пропозиція полуниці на ринку - стрімко зростає;

це провокує "різке зниження відпускних цін у даному сегменті".

Як саме змінились оптові ціни на цю ягоду

За даними аналітиків, минулого тижня середні оптові ціни на суницю садову в Україні ще не опускалися нижче 100-190 гривень за кілограм.

А вже впродовж поточного тижня - вони почали знижуватися більш суттєво, особливо:

у південних регіонах;

у центральних регіонах.

Так, зараз виробники вже пропонують цю ягоду за ціною 80-170 гривень за кілограм.

"Що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше", - уточнили фахівці.

Що відбувається з попитом і якістю продукції

Аналітики проєкту повідомили, що знижувати ціни в цьому сегменті виробники змушені нині у зв'язку зі стрімким зростанням пропозиції ягід із місцевих господарств.

При цьому попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.

"Водночас більшість операторів ринку відзначають досить високий відсоток некондиційної ягоди в поточному сезоні", - констатували спеціаліти.

Уточнюється, що рясні опади "помітно знизили якісні характеристики продукції".

Чи може полуниця здешевшати ще більше

Повідомляється, що сьогодні ціни на суницю садову в Україні вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

"При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня", - зауважили експерти.

Свою думку представники бізнеса аргументують тим, що:

зараз пропозиція на ринку продовжує зростати;

якість запропонованої ягоди не завжди задовольняє споживачів.

Скільки коштує полуниця в різних супермаркетах

У мережі "Auchan Україна" полуницю вагову можна придбати за ціною 239 гривень за кілограм.

Полуниця вагова в "Auchan Україна" (скриншот: express.auchan.ua)

При цьому в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" вартість полуниці фермерської становить сьогодні 229 гривень за кілограм.

Полуниця фермерська в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм української вагової полуниці віддати доведеться фактично 180 гривень (точна ціна - 179,90 грн/кг).

Полуниця українська вагова у VARUS (скриншот: varus.ua)

Отже, виходячи з наявних даних, роздрібна ціна полуниці (або садової суниці) в Україні може відрізнятись й залежати від конкретної торгової мережі - того чи іншого продуктового супермакету.