Полуниця стрімко дешевшає: скільки коштує українська ягода й чи зміняться ціни ще

Ціни на полуницю від місцевих господарств відчутно знизились. Проте вибрати якісну продукцію на прилавках України стає дедалі складніше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.
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Експерти розповіли, що станом на 11 червня ціни на суницю садову (яку "в народі" називають просто полуниця) продовжують знижуватися.
Цьому сприяє встановлення в Україні теплої сонячної погоди, що стимулює активне дозрівання ягоди в українських господарствах.
У результаті:
За даними аналітиків, минулого тижня середні оптові ціни на суницю садову в Україні ще не опускалися нижче 100-190 гривень за кілограм.
А вже впродовж поточного тижня - вони почали знижуватися більш суттєво, особливо:
Так, зараз виробники вже пропонують цю ягоду за ціною 80-170 гривень за кілограм.
"Що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше", - уточнили фахівці.
Аналітики проєкту повідомили, що знижувати ціни в цьому сегменті виробники змушені нині у зв'язку зі стрімким зростанням пропозиції ягід із місцевих господарств.
При цьому попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
"Водночас більшість операторів ринку відзначають досить високий відсоток некондиційної ягоди в поточному сезоні", - констатували спеціаліти.
Уточнюється, що рясні опади "помітно знизили якісні характеристики продукції".
Повідомляється, що сьогодні ціни на суницю садову в Україні вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.
"При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня", - зауважили експерти.
Свою думку представники бізнеса аргументують тим, що:
У мережі "Auchan Україна" полуницю вагову можна придбати за ціною 239 гривень за кілограм.
При цьому в мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" вартість полуниці фермерської становить сьогодні 229 гривень за кілограм.
Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм української вагової полуниці віддати доведеться фактично 180 гривень (точна ціна - 179,90 грн/кг).
Отже, виходячи з наявних даних, роздрібна ціна полуниці (або садової суниці) в Україні може відрізнятись й залежати від конкретної торгової мережі - того чи іншого продуктового супермакету.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна насправді їсти ранню полуницю.
Крім того, ми пояснювали, як не купити полуницю з нітратами та де робити це найбезпечніше.
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