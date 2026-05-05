Сезон клубники начался: как не купить ягоду с нитратами и где это делать безопаснее всего

В Украине уже начался сезон свежих ягод и украинцы активно покупают клубнику. Однако вместе с пользой она может принести риски для здоровья.

РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, как безопасно покупать ягоды.

Главное: Место покупки: Безопаснее всего выбирать официальные агропродовольственные рынки или магазины.

Безопаснее всего выбирать официальные агропродовольственные рынки или магазины. Риски стихийной торговли: Покупка "с рук" на обочинах не гарантирует контроля за уровнем удобрений, нитратов и условиями хранения.

Покупка "с рук" на обочинах не гарантирует контроля за уровнем удобрений, нитратов и условиями хранения. Признаки качества: Ягоды должны быть сухими, однородного цвета, без признаков гниения и иметь естественный аромат.

Ягоды должны быть сухими, однородного цвета, без признаков гниения и иметь естественный аромат. Предостережение: Следует избегать слишком больших и неестественно ярких ягод, поскольку они могут содержать избыток удобрений.

Следует избегать слишком больших и неестественно ярких ягод, поскольку они могут содержать избыток удобрений. Обязательное действие: Перед употреблением клубнику необходимо тщательно промывать под проточной водой.

Где безопаснее покупать клубнику

В ведомстве отмечают, что безопаснее всего покупать ягоды на официальных агропродовольственных рынках или в магазинах и супермаркетах.

На рынках продукция проходит обязательную проверку в государственных лабораториях. Там клубнику тестируют, в частности, на содержание нитратов и других опасных веществ.

В магазинах покупатели могут получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях хранения, что также важно для безопасности.

Почему не стоит покупать "с рук"

Стихийная торговля - на обочинах дорог или в неустановленных местах - не предусматривает никакого контроля. В таких случаях нет гарантий, что ягоды:

выращены без чрезмерного использования удобрений;

не содержат повышенного уровня нитратов;

правильно хранились и транспортировались.

Как выбрать качественные ягоды

Клубника может накапливать нитраты, особенно при интенсивном использовании удобрений. Это может быть опасно для здоровья, в частности для детей.

Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид клубники. Ягоды должны быть:

сухими и без повреждений;

однородного цвета;

без признаков гниения;

с естественным ароматом без посторонних запахов.

Также следует избегать слишком больших или неестественно ярких ягод.

Перед употреблением клубнику обязательно нужно тщательно мыть под проточной водой.