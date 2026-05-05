Сезон клубники начался: как не купить ягоду с нитратами и где это делать безопаснее всего
В Украине уже начался сезон свежих ягод и украинцы активно покупают клубнику. Однако вместе с пользой она может принести риски для здоровья.
РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, как безопасно покупать ягоды.
Главное:
- Место покупки: Безопаснее всего выбирать официальные агропродовольственные рынки или магазины.
- Риски стихийной торговли: Покупка "с рук" на обочинах не гарантирует контроля за уровнем удобрений, нитратов и условиями хранения.
- Признаки качества: Ягоды должны быть сухими, однородного цвета, без признаков гниения и иметь естественный аромат.
- Предостережение: Следует избегать слишком больших и неестественно ярких ягод, поскольку они могут содержать избыток удобрений.
- Обязательное действие: Перед употреблением клубнику необходимо тщательно промывать под проточной водой.
Где безопаснее покупать клубнику
В ведомстве отмечают, что безопаснее всего покупать ягоды на официальных агропродовольственных рынках или в магазинах и супермаркетах.
На рынках продукция проходит обязательную проверку в государственных лабораториях. Там клубнику тестируют, в частности, на содержание нитратов и других опасных веществ.
В магазинах покупатели могут получить информацию о происхождении продукции, поставщике и условиях хранения, что также важно для безопасности.
Почему не стоит покупать "с рук"
Стихийная торговля - на обочинах дорог или в неустановленных местах - не предусматривает никакого контроля. В таких случаях нет гарантий, что ягоды:
- выращены без чрезмерного использования удобрений;
- не содержат повышенного уровня нитратов;
- правильно хранились и транспортировались.
Как выбрать качественные ягоды
Клубника может накапливать нитраты, особенно при интенсивном использовании удобрений. Это может быть опасно для здоровья, в частности для детей.
Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид клубники. Ягоды должны быть:
- сухими и без повреждений;
- однородного цвета;
- без признаков гниения;
- с естественным ароматом без посторонних запахов.
Также следует избегать слишком больших или неестественно ярких ягод.
Перед употреблением клубнику обязательно нужно тщательно мыть под проточной водой.
