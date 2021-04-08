Як отримати паспорт під час карантину: роз'яснення МВС

Як оформити і отримати паспорт громадянина України під час карантину роз'яснили в МВС. Державна міграційна служба (ДМС) звернула увагу на кілька важливих моментів.
Про це повідомляє МВС України в Facebook.
У період карантину ДМС України рекомендує звернути увагу наступні важливі моменти:
У МВС підкреслили, що паспорт відразу отримати не обов'язково. Якщо документ потрібен не терміново, то можна отримати його пізніше, після поліпшення епідемічної ситуації.
Дистанційні консультації з будь-яких питань, пов'язаних з роботою ГМС, можна отримати одним способів:
У МВС підкреслили, що на період складної епідеміологічної по можливості краще перенести особистий візит до підрозділу ДМС на більш безпечний час. У відомстві також нагадали про необхідність суворо дотримуватися маскового режиму, безпечну соціальну дистанцію (не менше 1,5 м) і користуватися дезінфекторами.
Нагадаємо, в кінці березня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4355 про продовження використання цифрових паспортів. Депутати прийняли цей документ за основу на початку лютого.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.
Так, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".