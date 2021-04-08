Як отримати паспорт під час карантину: роз'яснення МВС

У період карантину ДМС України рекомендує звернути увагу наступні важливі моменти:

оформити ID-карту, закордонний паспорт або вклеїти фото за віком можна в будь-якому підрозділі ДМС або ЦНАП (Центрів надання адміністративних послуг) - незалежно від місця реєстрації;

перевірити готовність біометричного паспорта можна онлайн за допомогою ГМС "Перевірте статус реєстрації документів";

для отримання готового документа не потрібно записуватися в електронну чергу.

У МВС підкреслили, що паспорт відразу отримати не обов'язково. Якщо документ потрібен не терміново, то можна отримати його пізніше, після поліпшення епідемічної ситуації.

Дистанційні консультації з будь-яких питань, пов'язаних з роботою ГМС, можна отримати одним способів:

через електронну службу ГМС "Прийом електронних звернень громадян";

залишення коментаря під постами на офіційній сторінці Facebook ГМС;

через приватне повідомлення на регіональних сторінках Facebook ГМС, де публікується інформацію про роботу підрозділів в період карантину;

зателефонувавши в ГМС за телефонами (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або на "гарячу лінію" регіональних представництв служби.

У МВС підкреслили, що на період складної епідеміологічної по можливості краще перенести особистий візит до підрозділу ДМС на більш безпечний час. У відомстві також нагадали про необхідність суворо дотримуватися маскового режиму, безпечну соціальну дистанцію (не менше 1,5 м) і користуватися дезінфекторами.