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Как получить паспорт во время карантина: разъяснение МВД

Автор: РБК-Украина

Как оформить и получить паспорт гражданина Украины во время карантина разъяснили в МВД. Государственная миграционная служба (ГМС) обратила внимание на несколько важных моментов.

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

В период карантина ГМС Украины рекомендует обратить внимание следующие важные моменты:

  • оформить ID-карту, заграничный паспорт или вклеить фото по возрасту можно в любом подразделе ГМС или ЦНАП (Центрах предоставления административных услуг) - независимо от места регистрации;
  • проверить готовность биометрического паспорта можно онлайн с помощью ГМС "Проверьте статус регистрации документов";
  • для получения готового документа не нужно записываться в электронную очередь.

В МВД подчеркнули, что паспорт сразу получать не обязательно. Если документ нужен не срочно, то можно получить его позже, после улучшения эпидемической ситуации.

Дистанционные консультации по любым вопросам, связанным с работой ГМС, можно получить одним способов:

  • через электронную службу ГМС "Прием электронных обращений граждан";
  • оставление комментария под постами на официальной странице Facebook ГМС;
  • через личное сообщение на региональных страницах Facebook ГМС, где публикуется информацию о работе подразделений в период карантина;
  • позвонив в ГМС по телефонам (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 или на "горячую линию" региональных представительств службы.

В МВД подчеркнули, что на период сложной эпидемиологической по возможности лучше перенести личный визит в подразделение ГМС на более безопасное время. В ведомстве также напомнили о необходимости строго соблюдать масочный режим, безопасную социальную дистанцию (не менее -1,5 м) и пользоваться дезинфекторами.

Напомним, в конце марта Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4355 о продлении использования цифровых паспортов. Депутаты приняли этот документ за основу в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Так, правительство признало официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія".

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