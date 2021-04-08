Как получить паспорт во время карантина: разъяснение МВД

Как оформить и получить паспорт гражданина Украины во время карантина разъяснили в МВД. Государственная миграционная служба (ГМС) обратила внимание на несколько важных моментов.
Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.
В период карантина ГМС Украины рекомендует обратить внимание следующие важные моменты:
В МВД подчеркнули, что паспорт сразу получать не обязательно. Если документ нужен не срочно, то можно получить его позже, после улучшения эпидемической ситуации.
Дистанционные консультации по любым вопросам, связанным с работой ГМС, можно получить одним способов:
В МВД подчеркнули, что на период сложной эпидемиологической по возможности лучше перенести личный визит в подразделение ГМС на более безопасное время. В ведомстве также напомнили о необходимости строго соблюдать масочный режим, безопасную социальную дистанцию (не менее -1,5 м) и пользоваться дезинфекторами.
Напомним, в конце марта Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4355 о продлении использования цифровых паспортов. Депутаты приняли этот документ за основу в начале февраля.
Как писало РБК-Украина, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.
Так, правительство признало официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія".