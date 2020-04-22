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В Україні презентували цифрові паспорти

Новини » Суспільство     22.04.2020 - 15:46
В Україні презентували цифрові паспорти
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Цифрові внутрішній та закордонні паспорти доступні в додатку "Дія"

У середу, 22 квітня, у мобільному додатку "Дія" стали доступними цифрові документи громадянина України. Про це під час онлайн-презентації цифрових документів повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глав держави, відсьогодні українські громадяни мають змогу користуватися цифровими ID-паспортом та біометричним закордонним паспортом.

"На початку лютого презентували "Дію" з доступом до цифрових водійського посвідчення та свідоцтва, це був дуже важливий крок до реалізації нашої стратегії "Держава у смартфоні", минуло лише два місяці, і ми робимо не менш важливий, революційний крок - презентуємо цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт, що тепер доступні у додатку", - заявив він.

Президент зазначив, що за перші дні після появи мобільного додатку "Дія", його користувачами стали 1 мільйон українців. Наразі додаток "Дія" на свої телефони встановили 2,3 млн українців.

Онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку «Дія».

Онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку «Дія».

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 22 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України визнав офіційними документами внутрішній та закордонний паспорти в додатку "Дія". В уряді повідомили, що цифрові документи в додатку "Дія" в межах країни вважаються аналогами паперових паспортів.

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