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Кабмін визнав офіційним цифровий паспорт

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 17:44
Кабмін визнав офіційним цифровий паспорт
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Е-паспорт можна використовувати під час внутрішніх поїздок та перельотів

Кабінет міністрів визнав офіційним цифровий паспорт громадянина України в застосунку "Дія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Facebook.

За даними Мінцифри, відсьогодні цифрові внутрішній та закордонний паспорти у застосунку "Дія" вважаються цифровими аналогами паперових паспортів. Електронний паспорт в середині країни надає ті ж самі права та можливості, як і паперовий.

Користуватися електронними паспортами можна:

  • під час поїздок залізничним або повітряним транспортом;
  • під час медичного обслуговування та банківських операцій;
  • під час отримання адміністративних послуг.

У Мінцифри зазначили, що Україна стала першою у світі державою, де можна користуватися цифровим паспортом та не пред'являти паперовий чи пластиковий аналог.

"Усі документи у мобільному застосунку "Дія" дійсні лише на території України. Закордонний паспорт надає такі самі права і можливості, як і національний. Таким чином, якщо у громадянина немає посвідчення водія чи ID-картки, він може посвідчити свою особу за допомогою закордонного паспорту", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінцифри оголосило реєстрацію на тестування цифрових паспортів у застосунку "Дія". Для тестування необхідно мати біометричний закордонний паспорт та ID-картку.

До цього міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу цифрового паспорта громадянина України у застосунку "Дія".

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