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В Україні прирівняли електронні паспорти до звичайних

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 16:41
В Україні прирівняли електронні паспорти до звичайних Фото: е-паспорти Рада прирівняла до звичайних (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепа.

Закон дозволив відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року.

"Проект є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон після 2021 року", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Прикінцевими положеннями передбачено, що закон набере чинності з 23 серпня 2021 року. Однак один з пунктів документу набере чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Так, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".

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