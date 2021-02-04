Рада планує продовжити використання цифрових паспортів в Україні

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада прийняла за основу законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 303 нардепа.

Цей документ дозволяє відображення в електронній формі інформації, що міститься в паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та / або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).

Зараз використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року.

"Зазначений експериментальний проект має позитивну динаміку реалізації, водночас проект є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон після 2021 року", - підкреслюється в пояснювальній записці.

До слова, кількість українців, що користуються електронними паспортами через мобільний додаток порталу "Дія", становить близько 5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Як писало РБК-Україна, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".