Рада планує продовжити використання цифрових паспортів в Україні

Верховна рада прийняла за основу законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проект закону №4355.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 303 нардепа.
Цей документ дозволяє відображення в електронній формі інформації, що міститься в паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та / або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).
Зараз використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року.
"Зазначений експериментальний проект має позитивну динаміку реалізації, водночас проект є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон після 2021 року", - підкреслюється в пояснювальній записці.
До слова, кількість українців, що користуються електронними паспортами через мобільний додаток порталу "Дія", становить близько 5 мільйонів осіб.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.
Як писало РБК-Україна, уряд визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".