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В Полтавской области обновили график почасовых отключений света: как найти свой адрес

12:36 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
В Полтавской области обновили график почасовых отключений света: как найти свой адрес Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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АО "Полтаваоблэнерго" обнародовало обновленный график почасовых отключений электроэнергии (ГПО) для жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества "Полтаваоблэнерго" в Facebook.

Что известно о новом графике отключений

В пятницу, 25 сентября 2026 года, украинцам рассказали, что на официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" был опубликован новый график почасового отключения электроэнергии.

В компании уточнили, что он рассчитан на период с 1 октября 2026 года до 1 апреля 2027 года.

По данным АО "Полтаваоблэнерго", опубликованный график разработали в соответствии:

  • с Инструкцией о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии (с целью обеспечения справедливого и равномерного распределения доступной мощности и электроэнергии между потребителями);
  • с приказом Министерства энергетики Украины №439 (от 27 ноября 2024 года).
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Когда именно будут применять этот график

В целом график почасовых отключений электрической энергии (ГПО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости сбалансировать систему, уменьшить нагрузку на нее.

То есть наличие графика не означает, что электроэнергию будут выключать обязательно.

В АО "Полтаваоблэнерго" объяснили, что он "будет задействован только в случае применения в области ГПО".

В Полтавской области обновили график почасовых отключений света: как найти свой адресПубликация АО "Полтаваоблэнерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

Потребителям напомнили также, что в целом ГПО (согласно Инструкции):

  • содержат очереди и подочереди;
  • составляются и утверждаются дважды в год (учитывая зимние и летние нагрузки).

Как найти актуальную информацию об очередях и графиках

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать подробнее о графиках отключения света в области можно разными способами.

Так, просмотреть свой адрес в новом графике можно по соответствующей ссылке на портале акционерного общества.

Речь идет о проверке важной информации - к какой очереди и подочереди относится тот или иной адрес.

Там же - на официальном сайте - можно найти актуальную информацию о перерывах в электроснабжении.

Кроме того, информация об отключениях доступна в личных кабинетах потребителей.

В заключение не стоит забывать, что важной для граждан информацией АО "Полтаваоблэнерго" регулярно делится в своих социальных сетях:

Напомним, ранее мы рассказывали о графиках отключений света в Украине - какие виды бывают и на кого они распространяются.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).

Читайте также, какие бывают типы отключений света (и когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).

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