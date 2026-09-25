В Полтавской области обновили график почасовых отключений света: как найти свой адрес
АО "Полтаваоблэнерго" обнародовало обновленный график почасовых отключений электроэнергии (ГПО) для жителей региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества "Полтаваоблэнерго" в Facebook.
Что известно о новом графике отключений
В пятницу, 25 сентября 2026 года, украинцам рассказали, что на официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" был опубликован новый график почасового отключения электроэнергии.
В компании уточнили, что он рассчитан на период с 1 октября 2026 года до 1 апреля 2027 года.
По данным АО "Полтаваоблэнерго", опубликованный график разработали в соответствии:
- с Инструкцией о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии (с целью обеспечения справедливого и равномерного распределения доступной мощности и электроэнергии между потребителями);
- с приказом Министерства энергетики Украины №439 (от 27 ноября 2024 года).
Когда именно будут применять этот график
В целом график почасовых отключений электрической энергии (ГПО) вводится по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" в случае необходимости сбалансировать систему, уменьшить нагрузку на нее.
То есть наличие графика не означает, что электроэнергию будут выключать обязательно.
В АО "Полтаваоблэнерго" объяснили, что он "будет задействован только в случае применения в области ГПО".
Публикация АО "Полтаваоблэнерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)
Потребителям напомнили также, что в целом ГПО (согласно Инструкции):
- содержат очереди и подочереди;
- составляются и утверждаются дважды в год (учитывая зимние и летние нагрузки).
Как найти актуальную информацию об очередях и графиках
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать подробнее о графиках отключения света в области можно разными способами.
Так, просмотреть свой адрес в новом графике можно по соответствующей ссылке на портале акционерного общества.
Речь идет о проверке важной информации - к какой очереди и подочереди относится тот или иной адрес.
Там же - на официальном сайте - можно найти актуальную информацию о перерывах в электроснабжении.
Кроме того, информация об отключениях доступна в личных кабинетах потребителей.
В заключение не стоит забывать, что важной для граждан информацией АО "Полтаваоблэнерго" регулярно делится в своих социальных сетях:
Напомним, ранее мы рассказывали о графиках отключений света в Украине - какие виды бывают и на кого они распространяются.
Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).
Читайте также, какие бывают типы отключений света (и когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).