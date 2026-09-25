Страны Ближнего Востока контактируют с РФ по перемирию в Черном море, - Зеленский
Украина предложила зеркальное прекращение огня в Черном море. Партнеры приняли инициативу положительно, однако окончательное решение зависит от их переговоров с РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.
Глава государства рассказал об отдельных разговорах с руководством Египта, Индии, Турции и представителями стран Ближнего Востока. Параллельно консультации со своими коллегами проводило Министерство иностранных дел Украины.
"Это запросы этих стран к нам и наш также - разблокировать Черное море. Были предложения от стран, мы сказали - давайте зеркальное прекращение огня в Черном море, чтобы товары, прежде всего АПК, могли беспроблемно доставляться в соответствующие страны", - отметил президент.
Зеленский добавил, что страны положительно отреагировали на инициативу, а некоторые из них передали свои видения того, каким должен быть формат.
"Мы ждем ответа от этих стран, которые должны были контактировать после нас или параллельно контактировать с российской стороной. Пока ответа мы не получили", - подчеркнул глава государства.
Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что Украина готова к комплексному прекращению огня, которое будет предусматривать не только защиту энергетики, но и безопасность в Черном море.
РБК-Украина также писало, что Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним безопасность в Черном море.