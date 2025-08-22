В Полтавской области из-за непогоды пропал свет

В Полтавской области из-за сильного урагана без электроснабжения остались 26 населенных пунктов.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

При этом он добавил, что в Пирятинской громаде непогода также повредила крыши около сотни домов и повалила деревья. Информация о последствиях стихии уточняется.

По словам глава ОВА, сейчас аварийные бригады работают над восстановлением света.

Авария коснулась 938 юридических потребителей и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской и Чутовской громадах.

Непогода в Украине

Ранее внезапная непогода накрыла Львовскую область - в нескольких районах прошли мощные ливни с градом, грозами и сильным ветром.

Не обошла стихия и столицу: в Киеве и пригородах прошел дождь с градом и шквальным ветром. В центре города за короткое время выпала почти полумесячная норма осадков.

