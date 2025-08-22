ua en ru
В Полтавской области из-за непогоды пропал свет

Пятница 22 августа 2025 22:37
В Полтавской области из-за непогоды пропал свет Иллюстративное фото: В Полтавской области из-за непогоды пропал свет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Полтавской области из-за сильного урагана без электроснабжения остались 26 населенных пунктов.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Авария коснулась 938 юридических потребителей и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской и Чутовской громадах.

По словам глава ОВА, сейчас аварийные бригады работают над восстановлением света.

При этом он добавил, что в Пирятинской громаде непогода также повредила крыши около сотни домов и повалила деревья. Информация о последствиях стихии уточняется.

Непогода в Украине

Ранее внезапная непогода накрыла Львовскую область - в нескольких районах прошли мощные ливни с градом, грозами и сильным ветром.

Не обошла стихия и столицу: в Киеве и пригородах прошел дождь с градом и шквальным ветром. В центре города за короткое время выпала почти полумесячная норма осадков.

Ранее РБК-Украина узнало у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

