У Полтавській області через негоду зникло світло
На Полтавщині через сильний буревій без електропостачання залишилися 26 населених пунктів.
Про це заявив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Аварія торкнулася 938 юридичних споживачів і 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах.
За словами голови ОВА, наразі аварійні бригади працюють над відновленням світла.
При цьому він додав, що у Пирятинській громаді негода також пошкодила дахи близько сотні будинків та повалила дерева. Інформація про наслідки стихії уточнюється.
Негода в Україні
Раніше раптова негода накрила Львівщину - в кількох районах пройшли потужні зливи з градом, грозами та сильним вітром.
Не оминула стихія й столицю: у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.
Раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.