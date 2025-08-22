У Полтавській області через негоду зникло світло

На Полтавщині через сильний буревій без електропостачання залишилися 26 населених пунктів.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

При цьому він додав, що у Пирятинській громаді негода також пошкодила дахи близько сотні будинків та повалила дерева. Інформація про наслідки стихії уточнюється.

За словами голови ОВА, наразі аварійні бригади працюють над відновленням світла.

Аварія торкнулася 938 юридичних споживачів і 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській та Чутівській громадах.

Негода в Україні

Раніше раптова негода накрила Львівщину - в кількох районах пройшли потужні зливи з градом, грозами та сильним вітром.

Не оминула стихія й столицю: у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.

Раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.