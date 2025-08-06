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Непогода в Киеве: в центре столицы выпала полумесячная норма осадков

Среда 06 августа 2025 14:56
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Непогода в Киеве: в центре столицы выпала полумесячная норма осадков Фото: в центре Киева выпала полумесячная норма осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Киев и окружающие населенные пункты сегодня днем, 6 августа, накрыла непогода - ветер с дождем и градом. Отмечается, что в центре города выпала полумесячная норма осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"За короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков", - отметили в КГГА.

В городской администрации также отметили, что из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Впрочем, движение на большинстве улиц остается открытым.

Непогода в Киеве 6 августа

Ранее стало известно, что в Киеве сегодня днем, 6 августа, начался сильный ливень. В разных районах города фиксировали сильный дождь и порывы ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах. Также в ряде районов столицы отмечены перебои электроснабжения.

Патрульная полиция Киеве отметила, что в связи со значительными осадками, движение транспорта затруднено:

  • на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;
  • на улице Казимира Малевича;
  • на бульваре Николая Михновского;
  • на улице Михаила Бойчука.

Добавим, ранее РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

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