Непогода в Киеве: в центре столицы выпала полумесячная норма осадков

Киев и окружающие населенные пункты сегодня днем, 6 августа, накрыла непогода - ветер с дождем и градом. Отмечается, что в центре города выпала полумесячная норма осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"За короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков", - отметили в КГГА. В городской администрации также отметили, что из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Впрочем, движение на большинстве улиц остается открытым.