Львовскую область накрыла масштабная непогода, в некоторых селах выпал град: опубликовано видео

Львовскую область 3 августа накрыла внезапная непогода. В нескольких районах региона прошел сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

Фото и видео последствий непогоды уже опубликовали в социальных сетях. Больше всего непогода ударила по Шегиням и Самборщине. Град в области выпал размером с перепелиное яйцо, а в некоторых селах землю покрыло белым слоем.

Отметим, украинские синоптики ранее прогнозировали, что на выходных 2-3 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Однако в ряде областей возможны грозовые дожди.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

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