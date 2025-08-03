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Львовскую область накрыла масштабная непогода, в некоторых селах выпал град: опубликовано видео

Украина, Воскресенье 03 августа 2025 17:05
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Львовскую область накрыла масштабная непогода, в некоторых селах выпал град: опубликовано видео Фото: Львовскую область накрыл ливень (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Львовскую область 3 августа накрыла внезапная непогода. В нескольких районах региона прошел сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

Фото и видео последствий непогоды уже опубликовали в социальных сетях. Больше всего непогода ударила по Шегиням и Самборщине. Град в области выпал размером с перепелиное яйцо, а в некоторых селах землю покрыло белым слоем.

Отметим, украинские синоптики ранее прогнозировали, что на выходных 2-3 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Однако в ряде областей возможны грозовые дожди.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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