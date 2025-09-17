Полтавскую область ночью атаковали дроны РФ, на предприятии вспыхнул пожар

Атаки РФ в ночь на 17 сентября

Россияне снова обстреляли дронами "Укрзализныцю", это произошло в ночь на 17 сентября. Из-за чего предупреждали о задержке поездов на Днепровском направлении.

Этой ночью враг также накрыл дронами Кировоградщину - пострадала инфраструктура, из-за чего в регионе и областном центре массовые отключения света.

Еще в ночь на 17 сентября в Черкасской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги - объекты инфраструктуры подверглись разрушениям.

Также известно, что в Запорожской области российский FPV-дрон попал в маршрутку, в результате один человек пострадал.

Как сообщалось, накануне в результате атаки дронов в Киевской области вспыхнул "Эпицентр" - под удар врага попал логистический центр компании.