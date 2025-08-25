Полтавскую область накрыла непогода: тысячи людей остались без света
В нескольких громадах Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Как сообщили в АО "Полтаваоблэнерго", без света остались жители Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой территориальных общин.
В общем обесточены 179 юридических и 1543 бытовых абонента.
На месте работают аварийные бригады энергетиков.
Когут отметил, что восстановление электроснабжения продолжается, и в ближайшее время планируют вернуть свет большинству потребителей.
Непогода в Украине
Напомним, что 23 августа, на Полтавщине из-за сильного урагана без электроснабжения остались 26 населенных пунктов.
А 6 августа в Киеве и пригородах прошел дождь с градом и шквальным ветром. В центре города за короткое время выпала почти полумесячная норма осадков.