Полтавскую область накрыла непогода: тысячи людей остались без света

В нескольких громадах Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Как сообщили в АО "Полтаваоблэнерго", без света остались жители Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой территориальных общин. В общем обесточены 179 юридических и 1543 бытовых абонента. На месте работают аварийные бригады энергетиков. Когут отметил, что восстановление электроснабжения продолжается, и в ближайшее время планируют вернуть свет большинству потребителей.