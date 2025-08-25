Полтавщину накрила негода: тисячі людей залишились без світла

У кількох громадах Полтавської області сталося аварійне відключення електроенергії через несприятливі погодні умови.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Когут зазначив, що відновлення електропостачання триває, і найближчим часом планують повернути світло більшості споживачів.

Як повідомили в АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися мешканці Шишацької, Глобинської, Миргородської та Кобеляцької територіальних громад.

Негода в Україні

Нагадаємо, що 23 серпня, на Полтавщині через сильний буревій без електропостачання залишилися 26 населених пунктів.

А 6 серпня у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.