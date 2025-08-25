ua en ru
Полтавщину накрила негода: тисячі людей залишились без світла

Понеділок 25 серпня 2025 08:53
Полтавщину накрила негода: тисячі людей залишились без світла Фото: Світло у Полтавській області зникло 25 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У кількох громадах Полтавської області сталося аварійне відключення електроенергії через несприятливі погодні умови.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Як повідомили в АТ "Полтаваобленерго", без світла залишилися мешканці Шишацької, Глобинської, Миргородської та Кобеляцької територіальних громад.

Загалом знеструмлені 179 юридичних та 1543 побутових абоненти.

На місці працюють аварійні бригади енергетиків.

Когут зазначив, що відновлення електропостачання триває, і найближчим часом планують повернути світло більшості споживачів.

Негода в Україні

Нагадаємо, що 23 серпня, на Полтавщині через сильний буревій без електропостачання залишилися 26 населених пунктів.

А 6 серпня у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.

