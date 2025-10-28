Под Полтавой горожане "спасли" велосипедиста от ТЦК: в военкомате отреагировали

В Горишних Плавнях Полтавской области произошел инцидент между группой оповещения и местными жителями. Военнослужащий ТЦК и полицейский остановили велосипедиста для проверки военно-учетных документов, но прохожие вмешались и помешали проверке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook .

Прохожие окружили служащих и "спасли" велосипедиста

Как сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования, служащие действовали в пределах своих полномочий. Однако люди, оказавшиеся рядом, начали кричать и препятствовать проверке, оттеснив мужчину.

"В видео, которое распространяется в местных пабликах, видно, как военнослужащий просит показать документы, а в ответ велосипедист кричит "мне больше 50-ти лет", "какие документы", "люди, спасайте". Прохожие окружили группу и приказали ему бежать", - отметили в ТЦК.

В учреждении также подчеркнули, что работники ТЦК и полицейский не применяли силу, не требовали взятки и не совершали противоправных действий.

"Почему-то прохожие стали на защиту правонарушителя. С криками "да он же просто ехал на велосипеде" они окружили группу оповещения, оттеснили велосипедиста и сказали ему бежать. Мужчина сел на велосипед и поехал жить свою беззаботную жизнь, ведь для него войны нет, очевидно, как и у остальных прохожих", - заявили в ТЦК.

Что говорит закон

По словам представителей ТЦК, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию военнослужащего ТЦК или полицейского.

Это правило распространяется на всех - пешеходов, велосипедистов и водителей.

Распространение видео с манипуляциями

Как уточняют в ТЦК, видео инцидента из Горишних Плавней распространяется в соцсетях с манипулятивной подписью, будто военные пытались "затянуть велосипедиста в автобус". В центре отметили, что это неправда.