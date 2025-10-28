В Одессе пьяный полицейский с оружием напал на военных ТЦК: ГБР открыло дело

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

По предварительным данным, около 21:35 военные остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехал Nissan, из которого вышел мужчина с карабином. Он направил оружие на военных и полицейских, разбил прикладом стекло служебной машины, после чего пытался убежать. Его задержали после применения слезоточивого газа.

В Одессе произошел конфликт между полицейским и работниками ТЦК (фото: ГБР)

Злоумышленником оказался сотрудник одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъяли, а на правонарушителя составили админпротокол за управление в нетрезвом состоянии.

ГБР открыло уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

В ТЦК проводят собственную проверку

В то же время Одесский областной ТЦК и СП заявил, что проводит собственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и проверить, действительно ли участники инцидента имели отношение к военным ТЦК или посторонним лицам, которые могли выдавать себя за них. В случае подтверждения фактов нарушений пообещали инициировать служебное расследование.