На Полтавщині містяни "врятували" велосипедиста від ТЦК: у військкоматі відреагували

У Горішніх Плавнях Полтавської області стався інцидент між групою оповіщення та місцевими жителями. Військовослужбовець ТЦК і поліцейський зупинили велосипедиста для перевірки військово-облікових документів, але перехожі втрутилися та завадили перевірці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook .

Перехожі оточили службовців і "врятували" велосипедиста

Як повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування, службовці діяли у межах своїх повноважень. Однак люди, що опинилися поруч, почали кричати та перешкоджати перевірці, відтіснивши чоловіка.

"У відео, яке поширюється у місцевих пабліках, видно, як військовослужбовець просить показати документи, а у відповідь велосипедист кричить "мені більше 50-ти років", "які документи", "люди, рятуйте". Перехожі оточили групу і наказали йому тікати", - зазначили у ТЦК.

В установі також підкреслили, що працівники ТЦК і поліцейський не застосовували силу, не вимагали хабаря й не вчиняли протиправних дій.

"Чомусь перехожі стали на захист правопорушника. З криками "та він же просто їхав на велосипеді" вони оточили групу оповіщення, відтіснили велосипедиста і сказали йому тікати. Чоловік сів на велосипед і поїхав жити своє безтурботне життя, адже для нього війни немає, очевидно, як і у решти перехожих", - заявили у ТЦК.

Що каже закон

За словами представників ТЦК, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі чоловіки віком від 18 до 60 років під час мобілізації зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовця ТЦК або поліцейського.

Це правило поширюється на всіх - пішоходів, велосипедистів і водіїв.

Поширення відео з маніпуляціями

Як уточнюють у ТЦК, відео інциденту з Горішніх Плавнів поширюється у соцмережах із маніпулятивним підписом, начебто військові намагалися "затягнути велосипедиста в автобус". У центрі наголосили, що це неправда.