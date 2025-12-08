ua en ru
В Полтаве осудили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии

Понедельник 08 декабря 2025 16:29
UA EN RU
В Полтаве осудили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии Фото: в Полтаве осудили мошенников за продажу подделок пармумов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Шевченковский районный суд города Полтавы 3 декабря 2025 поставил точку в деле о масштабном сбыте фальсифицированной парфюмерии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные в Едином реестре судебных решений.

Как действовали мошенники

Как стало известно из материалов дела, преступная схема действовала с декабря 2022 по январь 2025 года. Организатором выступил уроженец Луганщины, который привлек к "бизнесу" двух сообщников - женщину (для администрирования сайта и обработки заказов) и мужчину (для логистики и работы на складе).

Злоумышленники арендовали складское помещение в Полтаве. Через специально созданный интернет-магазин они массово продавали поддельные духи под видом оригинальной продукции известных мировых брендов.

Товар закупали оптовыми партиями у неустановленных лиц в Украине, а отправку покупателям осуществляли через "Новую почту".

8,5 миллионов убытков

Во время обысков, проведенных Бюро экономической безопасности (БЭБ) в январе 2025 года, на складе изъяли тысячи флаконов поддельных духов (преимущественно тестеров).

Среди брендов, права которых были нарушены:

  • Hugo Boss (убытки более 3 млн грн.);
  • Lacoste (1,4 млн грн);
  • Lanvin (Interparfums Suisse) (1,37 млн ​​грн);
  • Escada (Zadafo) (1,36 млн грн);
  • Chloe (1 млн грн);
  • Calvin Klein (200 тыс. грн).

Общая сумма причиненного компаниям-правообладателям материального ущерба оценена более чем в 8,5 миллиона гривен.

Какое решение суда

В октябре 2025 года обвиняемые заключили соглашения о примирении с представителями потерпевших компаний.

Они добровольно возместили согласованную сумму ущерба (в общей сложности 500 тыс. грн) и признали свою вину по ч. 3 ст. 229 УК (незаконное использование знаков для товаров и услуг организованной группой).

Организатор схемы и его подельники получили штрафы по 170 тыс. грн каждый.

Ранее сообщалось, что Львовский суд обязал РФ компенсировать 48 млн грн за уничтоженное "шахедами" имущество компании.

Полтава Мошенники Суд
