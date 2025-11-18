Суд Львова обязал РФ компенсировать 48 млн грн за уничтоженное "шахедами" имущество компании
Хозяйственный суд Львовской области признал, что РФ должна выплатить компании ООО "Родина" более 48 млн грн компенсации за имущество, уничтоженное во время атаки дронами-камикадзе во Львове 19 сентября 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
По документам дела, во Львове 19 сентября 2023 года в результате удара дроном Shahed-136 и последующего пожара было полностью уничтожено офисное и складское имущество компании: оборудование, продукты питания, документация и печати.
Дроны попали в здание по ул. Городоцкой, 355-4, где "Родина" арендовала помещение через субаренду в ЧП "Алекслегно".
Оценка ущерба показала:
- 47,46 млн грн - уничтожены товарно-материальные ценности;
- 1,12 млн грн - уничтожены основные средства.
Общая сумма потерь составила 48 580 132 грн.
Судья удовлетворил иск полностью. Помимо основной суммы РФ обязана уплатить судебный сбор в размере 728 701,98 грн в государственный бюджет Украины. Соответствующее решение по делу №914/2166/25 суд вынес 11 ноября 2025 года.
