Суд Львова обязал РФ компенсировать 48 млн грн за уничтоженное "шахедами" имущество компании

Вторник 18 ноября 2025 12:18
Фото: РФ должна выплатить 48 млн грн за уничтоженное имущество компании во Львове (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Хозяйственный суд Львовской области признал, что РФ должна выплатить компании ООО "Родина" более 48 млн грн компенсации за имущество, уничтоженное во время атаки дронами-камикадзе во Львове 19 сентября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

По документам дела, во Львове 19 сентября 2023 года в результате удара дроном Shahed-136 и последующего пожара было полностью уничтожено офисное и складское имущество компании: оборудование, продукты питания, документация и печати.

Дроны попали в здание по ул. Городоцкой, 355-4, где "Родина" арендовала помещение через субаренду в ЧП "Алекслегно".

Оценка ущерба показала:

  • 47,46 млн грн - уничтожены товарно-материальные ценности;
  • 1,12 млн грн - уничтожены основные средства.

Общая сумма потерь составила 48 580 132 грн.

Судья удовлетворил иск полностью. Помимо основной суммы РФ обязана уплатить судебный сбор в размере 728 701,98 грн в государственный бюджет Украины. Соответствующее решение по делу №914/2166/25 суд вынес 11 ноября 2025 года.

Как сообщалось ранее, суд в Запорожье взыскал с РФ более 3,3 млн долларов в пользу известного производителя посуды как возмещение убытков

