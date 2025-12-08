ua en ru
У Полтаві засудили організаторів інтернет-схеми з продажу підробок елітної парфумерії

Понеділок 08 грудня 2025 16:29
У Полтаві засудили організаторів інтернет-схеми з продажу підробок елітної парфумерії Фото: у Полтаві засудили шахраїв за продаж підробок пармумів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Шевченківський районний суд міста Полтави 3 грудня 2025 поставив крапку у справі масштабного збуту фальсифікованої парфумерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як діяли шахраї

Як стало відомо з матеріалів справи, злочинна схема діяла з грудня 2022 року по січень 2025 року. Організатором виступив уродженець Луганщини, який залучив до "бізнесу" двох спільників - жінку (для адміністрування сайту та обробки замовлень) та чоловіка (для логістики та роботи на складі).

Зловмисники орендували складське приміщення у Полтаві. Через спеціально створений інтернет-магазин вони масово продавали підроблені парфуми під виглядом оригінальної продукції відомих світових брендів.

Товар закуповували оптовими партіями у невстановлених осіб в Україні, а відправку покупцям здійснювали через "Нову пошту".

8,5 мільйонів збитків

Під час обшуків, проведених Бюро економічної безпеки (БЕБ) у січні 2025 року, на складі вилучили тисячі флаконів підроблених парфумів (переважно тестерів).

Серед брендів, права яких були порушені:

  • Hugo Boss (збитки понад 3 млн грн);
  • Lacoste (1,4 млн грн);
  • Lanvin (Interparfums Suisse) (1,37 млн грн);
  • Escada (Zadafo) (1,36 млн грн);
  • Chloe (1 млн грн);
  • Calvin Klein (200 тис. грн).

Загальна сума завданої компаніям-правовласникам матеріальної шкоди оцінена у понад 8,5 мільйонів гривень.

Яке рішення суду

У жовтні 2025 року обвинувачені уклали угоди про примирення з представниками потерпілих компаній.

Вони добровільно відшкодували узгоджену суму збитків (загалом 500 тис. грн) та визнали свою вину за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг організованою групою).

Засновник схеми та його спільники отримали штрафи по 170 тис. грн кожен.

Раніше повідомлялося, що Львівський суд зобов'язав РФ компенсувати 48 млн грн за знищене "шахедами" майно компанії.

