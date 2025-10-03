В Полтаве во время ночной атаки РФ пострадал Свято-Николаевский храм ПЦУ: фото

В Полтаве во время атаки в ночь на 3 октября пострадал Свято-Николаевский храм Православной церкви Украины. Взрывной волной выбило часть окон и повредило трапезную.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение настоятеля храма Александра Дедюхина в Facebook .

Повреждение Свято-Николаевского храма ПЦУ

"В результате ночной атаки россиян в нашем храме выбило половину окон. Слава Богу, никто не пострадал. Продолжаем радоваться в Иисусе Христе. Все отремонтируем, а пока затянем пленкой. Все службы будут проходить по расписанию", - отметил священник.

Кроме того, в результате удара выбило окна и в жилом доме на Соборной площади, 15.

Добавим, что Свято-Николаевский храм является памятником архитектуры местного значения, его построили в 1774 году.

Повреждение Свято-Николаевского храма (фото: Александр Дедюхин/Facebook)

Атака на Полтавскую область

В ночь на 3 октября российские войска совершили массированную атаку на Полтавскую область с применением дронов и ракет. Основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и дронов. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях", - отметил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, в результате удара повреждены объекты энергетики. Кроме того, в Полтавской громаде обломки попали в частное домовладение. Жертв и пострадавших нет.