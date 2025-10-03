У Полтаві під час нічної атаки РФ постраждав Свято-Миколаївський храм ПЦУ: фото

У Полтаві під час атаки в ніч на 3 жовтня постраждав Свято-Миколаївський храм Православної церкви України. Вибуховою хвилею вибило частину вікон та пошкодило трапезну.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення настоятеля храму Олександра Дедюхіна у Facebook .

Пошкодження Свято-Миколаївського храму ПЦУ

"Внаслідок нічної атаки росіян в нашому храмі вибило половину вікон. Слава Богу, ніхто не постраждав. Продовжуємо радіти в Ісусі Христі. Все відремонтуємо, а поки що затягнемо плівкою. Всі служби відбуватимуться за розкладом", - зазначив священник.

Крім того, унаслідок удару вибило вікна й у житловому будинку на Соборному майдані, 15.

Додамо, що Свято-Миколаївський храм є пам'яткою архітектури місцевого значення, його збудували у 1774 році.

Пошкодження Свято-Миколаївського храму (фото: Олександр Дедюхін/Facebook)

Атака на Полтавщину

В ніч на 3 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Полтавську область із застосуванням дронів та ракет. Основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях", - зазначив олова Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено об’єкти енергетики. Крім того, у Полтавській громаді уламки влучили в приватне домоволодіння. Жертв та постраждалих немає.