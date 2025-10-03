РФ нанесла сотни массированных ударов по Запорожью: повреждены дома и объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществляли массированные атаки по 17 населенным пунктам Запорожской области, нанеся более 600 ударов различными видами вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Как отмечается в утренней сводке ОВА, россияне за прошедшие сутки направили по региону 390 БпЛА различной модификации, нанесли 6 обстрелов из РСЗО и 202 артиллерийских ударов.

Враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Малокатериновка, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка и Полтавка.

По данным ВСУ, враг применил различные виды вооружения:

17 авиационных ударов было осуществлено по Григорьевке, Малокатериновке, Камышевахе, Степногорску, Лукьяновскому, Новоданиловке, Новоандреевке и Полтавке.

390 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Таврическое, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Ровнополье и Полтавку.

6 обстрелов из РСЗО зафиксировано по территории Новоданиловки и Малой Токмачки.

202 артиллерийских удара нанесены по Плавням, Степному, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Волшебному, Белогорью и Полтавке.

Что касается разрушений, то поступило 15 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, однако жертв среди гражданского населения нет.