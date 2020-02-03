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У Чернівцях закрили всі школи на карантин

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 15:03
У Чернівцях закрили всі школи на карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин у школах триватиме з 4 по 16 лютого

У Чернівцях у зв'язку з епідемією грипу закрили всі школи на карантин. Про це повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, 3 лютого на навчання в школи не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі з причини захворювання на ГРВІ. У зв'язку з цим місцева влада прийняла рішення про введення карантину в школах, попри не перевищення епідпорогу.

"Порадившись з фахівцями, з 4 по 16 лютого призупинив навчання в школах. У садах залишили на розгляд завідувачів. У цей період школярі зможуть займатися, отримувати консультації вчителів дистанційно", - написав Каспрук.

Також міський голова Чернівців закликав не відвідувати з дітьми масові заходи та місця скупчення людей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькому з 3 лютого закрили на карантин всі школи. Таке рішення прийняли через підвищення рівня захворюваності серед учнів грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), а також "у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного розповсюдження".

Також повідомлялося, що у Дніпропетровській області з 31 січня оголошена епідемія грипу. За останній тиждень кількість хворих зросла на 44% - до лікарів звернулися понад 26,5 тис. осіб, більшість з них - діти. Майже 99 тис. школярів відправили на карантин.

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