Всі школи Дніпра закрили на карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Навчання припинять з 6 лютого

У зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ всі школи Дніпра будуть закриті на карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міського голови Михайла Лисенка у Facebook.

За його словами, навчальний процес у школах Дніпра буде призупинено з 6 по 17 лютого.

"Увага! У зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип, рішенням комісії ТБЧС в місті Дніпро призупиняється навчальний процес у школах з 6 по 17 лютого. Бережіть себе", - написав Лисенко.

Нагадаємо, у Чернівцях у зв'язку з грипом закрили всі школи на карантин. На навчання в школу 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі через захворювання на ГРВІ.

Крім того, в Києві закрили на карантин 120 навчальних закладів. За інформацією Департаменту освіти і науки, освітній процес призупинено у 90 школах повністю і в 30 школах частково.

Додамо, що у Хмельницькому з 3 лютого закрили на карантин всі школи. Таке рішення прийняли через підвищення рівня захворюваності серед учнів грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), а також "у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного розповсюдження".