Усі школи в Рівному закрили на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

Карантин оголошено у всіх школах з 5 по 11 лютого

Місцева влада Рівного ухвалили рішення про оголошення карантину у всіх школах міста. Про це йдеться в повідомленні Рівненської міської ради.

Наголошується, що карантин триватиме з 5 по 11 лютого. При цьому обмеження не стосуються дошкільних закладів і установ додаткової освіти. Термін карантину може бути продовжений, в залежності від ситуації.

"Незважаючи на те, що епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ в місті ще не досягла, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій врахувала динаміку і вирішила не чекати зростання кількості хворих учнів", - йдеться в повідомленні міськради.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ всі школи Дніпра будуть закриті на карантин. Навчальний процес буде зупинено з 6 по 17 лютого.

Також РБК-Україна писало, що у Києві призупинено навчання в 120 навчальних закладах. Освітній процес призупинено у 90 школах повністю і в 30 школах частково.

Крім цього закрили всі школи в Чернівцях. На навчання в школи 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі через захворювання на ГРВІ.