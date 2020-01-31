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Всі школи Хмельницького закривають на карантин

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 16:53
Всі школи Хмельницького закривають на карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Навчання припинять з 3 лютого

У Хмельницькому всі навчальні заклади закривають на карантин. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді.

Повідомляється, що таке рішення ухвалили через підвищення рівня захворюваності серед учнів на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ), а також "у зв’язку з необхідністю профілактики їх епідемічного розповсюдження".

Карантин у школах Хмельницького вводиться з понеділка, 3 лютого. Виключення становлять приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2.

Нагадаємо, через спалах грипу в Україні масово закриваються школи на карантин. Зокрема, повністю припинили навчання у школах Сум, Ужгорода, Вінниці, Бердянську, Черкас, Житомира. Також з 30 січня припинено навчальний процес в школах Маріуполя. Крім того, на карантин закрилися 123 школи у Дніпропетровській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на кінець січня, епідеміологічний поріг в регіонах України в середньому перевищено на 1,4%. Понад 60% хворих - діти. Від ускладнень померло 13 осіб, серед них одна дитина.

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