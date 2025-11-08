ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польский Сейм отклонил "антибандеровский" законопроект Навроцкого

Польша, Суббота 08 ноября 2025 15:44
UA EN RU
Польский Сейм отклонил "антибандеровский" законопроект Навроцкого Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польский Сейм отклонил президентский законопроект, который предусматривал расширенное наказание за пропаганду деятельности ОУН-УПА и изменения в законодательство о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сейм Польши отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого, который предусматривал изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в Украине.

Во время голосования в пятницу 244 депутата проголосовали за отклонение, 198 были против, а трое воздержались.

Проект был подготовлен после того, как президент наложил вето на правительственную поправку к закону о помощи гражданам Украины в конце августа.

После представления в Сейм проект был вынесен на общественное обсуждение. Тем временем парламент принял и президент подписал другой правительственный закон, который ужесточает систему получения семейных пособий для иностранцев.

Президентский законопроект предусматривал продление срока легального пребывания украинцев в Польше и включал большинство положений правительственного акта о постепенной отмене некоторых видов помощи.

Кроме этого, проект содержал ряд новых инициатив, которых не было в правительственном законопроекте:

  • Изменения в Уголовный кодекс: предлагалось увеличить наказание за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы и за организацию незаконного пересечения - до двенадцати лет.

  • Наказание за пропаганду деятельности ОУН-УПА и "бандеровства": законопроект предусматривал приравнивание этого к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма с возможным заключением на срок до трех лет.

  • Изменения для Института национальной памяти: предполагалось фиксировать и публиковать документы о преступлениях, совершенных против граждан Польши и лиц польской национальности членами и коллаборационистами ОУН-УПА и других украинских формирований, которые сотрудничали с нацистской Германией в период с 8 ноября 1917 года по 31 июля 1990 года.

  • Поправка к закону о гражданстве Польши: предлагалось увеличить минимальный срок непрерывного проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет.

Таким образом, Сейм отклонил инициативу президента, оставив в силе правительственные положения о помощи гражданам Украины и систему легального пребывания иностранцев в Польше.

Напомним, что ранее сегодня польский парламент окончательно определил правила пребывания украинских граждан в стране.

Стоит упомянуть и то, что Польша запускает пилотную программу общей оборонной подготовки wReady, в рамках которой каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы; обучение стартует 22 ноября и продлится до 14 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины