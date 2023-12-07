Польские СМИ назвали состав нового правительства Туска
В новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена Кабмина. Новый премьер будет утвержден в Сейме 12 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.
По информации канала, 8 декабря будущий премьер хочет впервые неформально встретиться со всеми кандидатами в министры своего кабинета.
На следующей неделе в понедельник, 11 декабря, в Сейме пройдет голосование по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого, после чего Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" выдвинут кандидатуру Дональда Туска на пост премьера.
Во вторник, 12 декабря, Туск официально представит состав Кабинета министров. В 15:00 депутаты проголосуют за утверждение состава нового правительства Туска.
На выходных Туск проведет консультаций перед саммитом в Брюсселе, на который, если все пойдет по плану, Туск полетит 14 декабря.
Состав нового правительства
По неофициальной информации ТВН "Факты", таков состав будущего правительства Дональда Туска:
- Дональд Туск - премьер-министр
- Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны
- Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации
- Адам Боднар - министр юстиции
- Радослав Сикорский - министр иностранных дел
- Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза
- Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации
- Томаш Семоняк - координатор спецслужб
- Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия
- Анджей Доманьский - министр финансов
- Борис Будка - министр госимущества
- Славомир Нитрас - министр спорта и туризма
- Барбара Новака - министр образования
- Изабела Лещина - министр здравоохранения
- Дариуш Климчак - министр инфраструктуры
- Кшиштоф Гетман - министр развития и технологий
- Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села
- Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды
- Катажина Пелчиньска-Наленч - министр финансов и региональной политики
- Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики
- Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования
- Мажена Окла-Древнович, министр-член Кабинета министров, министр высшей политики
- Катажина Котула, министр-член Кабинета министров, министр по вопросам равноправия
- Агнешка Бучиньска, министр-член Кабинета министров, министр по делам гражданского общества
- Ян Грабец, министр-член Кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра
- Мацей Берек, секретарь Кабинета министров, президент правительственного законодательного центра
Выборы в Польше
Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определились 460 членов Сейма.
По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.