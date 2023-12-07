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Польские СМИ назвали состав нового правительства Туска

Польша, Четверг 07 декабря 2023 13:59
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Польские СМИ назвали состав нового правительства Туска Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена Кабмина. Новый премьер будет утвержден в Сейме 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.

По информации канала, 8 декабря будущий премьер хочет впервые неформально встретиться со всеми кандидатами в министры своего кабинета.

На следующей неделе в понедельник, 11 декабря, в Сейме пройдет голосование по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого, после чего Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" выдвинут кандидатуру Дональда Туска на пост премьера.

Во вторник, 12 декабря, Туск официально представит состав Кабинета министров. В 15:00 депутаты проголосуют за утверждение состава нового правительства Туска.

На выходных Туск проведет консультаций перед саммитом в Брюсселе, на который, если все пойдет по плану, Туск полетит 14 декабря.

Состав нового правительства

По неофициальной информации ТВН "Факты", таков состав будущего правительства Дональда Туска:

  • Дональд Туск - премьер-министр
  • Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны
  • Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации
  • Адам Боднар - министр юстиции
  • Радослав Сикорский - министр иностранных дел
  • Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза
  • Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации
  • Томаш Семоняк - координатор спецслужб
  • Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия
  • Анджей Доманьский - министр финансов
  • Борис Будка - министр госимущества
  • Славомир Нитрас - министр спорта и туризма
  • Барбара Новака - министр образования
  • Изабела Лещина - министр здравоохранения
  • Дариуш Климчак - министр инфраструктуры
  • Кшиштоф Гетман - министр развития и технологий
  • Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села
  • Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды
  • Катажина Пелчиньска-Наленч - министр финансов и региональной политики
  • Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики
  • Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования
  • Мажена Окла-Древнович, министр-член Кабинета министров, министр высшей политики
  • Катажина Котула, министр-член Кабинета министров, министр по вопросам равноправия
  • Агнешка Бучиньска, министр-член Кабинета министров, министр по делам гражданского общества
  • Ян Грабец, министр-член Кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра
  • Мацей Берек, секретарь Кабинета министров, президент правительственного законодательного центра

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определились 460 членов Сейма.

По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

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