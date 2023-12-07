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Польські ЗМІ назвали склад нового уряду Туска

Польща, Четвер 07 грудня 2023 13:59
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Польські ЗМІ назвали склад нового уряду Туска Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

До нового уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском увійдуть 19 глав міністерств і як мінімум чотири міністри-члени Кабміну. Новий прем'єр буде затверджено у Сеймі 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24.

За інформацією каналу, 8 грудня майбутній прем'єр хоче вперше неформально зустрітися з усіма кандидатами до міністрів свого кабінету.

Наступного тижня у понеділок, 11 грудня, у Сеймі пройде голосування щодо вотуму довіри уряду Тадеуша Моравецького, після чого Громадянська коаліція, "Третій шлях" та "Ліві" висунуть кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єра.

У вівторок, 12 грудня, Туск офіційно представить склад Кабінету Міністрів. О 15.00 депутати проголосують за затвердження складу нового уряду Туска.

На вихідних Туск проведе консультації перед самітом у Брюсселі, на який, якщо все піде за планом, Туск полетить 14 грудня.

Склад нового уряду

За неофіційною інформацією ТВН "Факти", такий склад майбутнього уряду Дональда Туска:

  • Дональд Туск - прем'єр-міністр
  • Владислав Косиняк-Камиш - заступник прем'єр-міністра, міністр національної оборони
  • Кшиштоф Гавковський - віце-прем'єр, міністр цифровізації
  • Адам Боднар - міністр юстиції
  • Радослав Сікорський - міністр закордонних справ
  • Адам Шлапка - міністр у справах Європейського Союзу
  • Марцін Кервінський - міністр внутрішніх справ та адміністрації
  • Томаш Семоняк - координатор спецслужб
  • Бартломей Сенкевич - міністр культури та національної спадщини
  • Анджей Доманський - міністр фінансів
  • Борис Будка - міністр держмайна
  • Славомір Нітрас - міністр спорту та туризму
  • Барбара Новака - міністр освіти
  • Ізабела Ліщина - міністр охорони здоров'я
  • Даріуш Клімчак - міністр інфраструктури
  • Кшиштоф Гетьман - міністр розвитку та технологій
  • Чеслав Секерський - міністр сільського господарства та розвитку села
  • Пауліна Хенніг-Клоска - міністр клімату та довкілля
  • Катажина Пелчинська-Наленч - міністр фінансів та регіональної політики
  • Агнешка Дземянович-Бонк - міністр сім'ї та соціальної політики
  • Даріуш Вечорек - міністр науки та вищої освіти
  • Мажена Окла-Древнович, міністр-член Кабінету міністрів, міністр вищої політики
  • Катажина Котула, міністр-член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності
  • Агнешка Бучинська, міністр-член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства
  • Ян Грабець, міністр-член Кабінету міністрів, керівник канцелярії прем’єр-міністра
  • Мацей Берек, секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру

Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня . За їхніми результатами визначились 460 членів Сейму.

За підсумками виборів опозиція отримала більшість : "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.

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