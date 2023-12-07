Польські ЗМІ назвали склад нового уряду Туска

До нового уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском увійдуть 19 глав міністерств і як мінімум чотири міністри-члени Кабміну. Новий прем'єр буде затверджено у Сеймі 12 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24 .

За інформацією каналу, 8 грудня майбутній прем'єр хоче вперше неформально зустрітися з усіма кандидатами до міністрів свого кабінету.

Наступного тижня у понеділок, 11 грудня, у Сеймі пройде голосування щодо вотуму довіри уряду Тадеуша Моравецького, після чого Громадянська коаліція, "Третій шлях" та "Ліві" висунуть кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єра.

У вівторок, 12 грудня, Туск офіційно представить склад Кабінету Міністрів. О 15.00 депутати проголосують за затвердження складу нового уряду Туска.

На вихідних Туск проведе консультації перед самітом у Брюсселі, на який, якщо все піде за планом, Туск полетить 14 грудня.

Склад нового уряду

За неофіційною інформацією ТВН "Факти", такий склад майбутнього уряду Дональда Туска:

Дональд Туск - прем'єр-міністр

Владислав Косиняк-Камиш - заступник прем'єр-міністра, міністр національної оборони

Кшиштоф Гавковський - віце-прем'єр, міністр цифровізації

Адам Боднар - міністр юстиції

Радослав Сікорський - міністр закордонних справ

Адам Шлапка - міністр у справах Європейського Союзу

Марцін Кервінський - міністр внутрішніх справ та адміністрації

Томаш Семоняк - координатор спецслужб

Бартломей Сенкевич - міністр культури та національної спадщини

Анджей Доманський - міністр фінансів

Борис Будка - міністр держмайна

Славомір Нітрас - міністр спорту та туризму

Барбара Новака - міністр освіти

Ізабела Ліщина - міністр охорони здоров'я

Даріуш Клімчак - міністр інфраструктури

Кшиштоф Гетьман - міністр розвитку та технологій

Чеслав Секерський - міністр сільського господарства та розвитку села

Пауліна Хенніг-Клоска - міністр клімату та довкілля

Катажина Пелчинська-Наленч - міністр фінансів та регіональної політики

Агнешка Дземянович-Бонк - міністр сім'ї та соціальної політики

Даріуш Вечорек - міністр науки та вищої освіти

Мажена Окла-Древнович, міністр-член Кабінету міністрів, міністр вищої політики

Катажина Котула, міністр-член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності

Агнешка Бучинська, міністр-член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства

Ян Грабець, міністр-член Кабінету міністрів, керівник канцелярії прем’єр-міністра

Мацей Берек, секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру



Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня . За їхніми результатами визначились 460 членів Сейму.

За підсумками виборів опозиція отримала більшість : "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.