Польські ЗМІ назвали склад нового уряду Туска
До нового уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском увійдуть 19 глав міністерств і як мінімум чотири міністри-члени Кабміну. Новий прем'єр буде затверджено у Сеймі 12 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24.
За інформацією каналу, 8 грудня майбутній прем'єр хоче вперше неформально зустрітися з усіма кандидатами до міністрів свого кабінету.
Наступного тижня у понеділок, 11 грудня, у Сеймі пройде голосування щодо вотуму довіри уряду Тадеуша Моравецького, після чого Громадянська коаліція, "Третій шлях" та "Ліві" висунуть кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єра.
У вівторок, 12 грудня, Туск офіційно представить склад Кабінету Міністрів. О 15.00 депутати проголосують за затвердження складу нового уряду Туска.
На вихідних Туск проведе консультації перед самітом у Брюсселі, на який, якщо все піде за планом, Туск полетить 14 грудня.
Склад нового уряду
За неофіційною інформацією ТВН "Факти", такий склад майбутнього уряду Дональда Туска:
- Дональд Туск - прем'єр-міністр
- Владислав Косиняк-Камиш - заступник прем'єр-міністра, міністр національної оборони
- Кшиштоф Гавковський - віце-прем'єр, міністр цифровізації
- Адам Боднар - міністр юстиції
- Радослав Сікорський - міністр закордонних справ
- Адам Шлапка - міністр у справах Європейського Союзу
- Марцін Кервінський - міністр внутрішніх справ та адміністрації
- Томаш Семоняк - координатор спецслужб
- Бартломей Сенкевич - міністр культури та національної спадщини
- Анджей Доманський - міністр фінансів
- Борис Будка - міністр держмайна
- Славомір Нітрас - міністр спорту та туризму
- Барбара Новака - міністр освіти
- Ізабела Ліщина - міністр охорони здоров'я
- Даріуш Клімчак - міністр інфраструктури
- Кшиштоф Гетьман - міністр розвитку та технологій
- Чеслав Секерський - міністр сільського господарства та розвитку села
- Пауліна Хенніг-Клоска - міністр клімату та довкілля
- Катажина Пелчинська-Наленч - міністр фінансів та регіональної політики
- Агнешка Дземянович-Бонк - міністр сім'ї та соціальної політики
- Даріуш Вечорек - міністр науки та вищої освіти
- Мажена Окла-Древнович, міністр-член Кабінету міністрів, міністр вищої політики
- Катажина Котула, міністр-член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності
- Агнешка Бучинська, міністр-член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства
- Ян Грабець, міністр-член Кабінету міністрів, керівник канцелярії прем’єр-міністра
- Мацей Берек, секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру
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Вибори у Польщі
Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня . За їхніми результатами визначились 460 членів Сейму.
За підсумками виборів опозиція отримала більшість : "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.