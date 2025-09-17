Польские военные высокого уровня едут в Украину: что говорит МИД

"Министр анонсировал на прошлой неделе во время визита коллеги из Польши Радослава Сикорского, что приедет польская делегация изучить наш опыт. По состоянию на сейчас есть дата визита делегации, есть детали, но поскольку мы не анонсируем по соображениям безопасности такие визиты, то я не смогу вдаваться в детали", - рассказал Тихий.

Он уточнил, что польская делегация будет "высокого уровня". Дальнейшие детали сообщит Минобороны вместе с министром Денисом Шмыгалем.

Также, по словам спикера МИД, во время визита польской делегации можно будет обсудить дальнейшие планы о совместной работе над повышением безопасности воздушного пространства.