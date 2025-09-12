ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных, - Сибига

Пятница 12 сентября 2025 17:20
UA EN RU
На следующей неделе в Украину прибудет делегация польских военных, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 18 сентября, в Украину прибудет делегация военных из Польши. Они будут учиться у украинских защитников сбивать российские дроны.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украинская сторона уведомляла польскую сторону заблаговременно, о следовании этих беспилотников в воздушное пространство Польши. Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными", - сказал Сибига.

Он отметил, что на сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам.

"Я напомню, что во время последней атаки против нас было применено около 800 беспилотников. И посмотрите на процент нашей эффективности. Поэтому наш опыт, к сожалению, война имеет и эту сторону, когда мы получаем ежедневный боевой опыт, это тоже и наш вклад в нашу общую безопасность", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что партнеры это понимают и "мы готовы делиться нашим опытом и работать над минимизацией нейтрализацией этих вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности".

Украина будет обучать польских военных сбивать дроны

Напомним, после атаки российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбивания всех видов дронов.

В Минобороны Польши сообщали, что запланированные тренинги по сбиванию дронов для украинских и польских специалистов состоятся на территории Польши. Сейчас стороны согласовывают формат и направления сотрудничества.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Польша ПВО Андрей Сибига Война в Украине Дрони
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России