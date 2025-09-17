Польські військові високого рівня їдуть в Україну: що каже МЗС

"Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з міркувань безпеки такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі", - розповів Тихий.

Він уточнив, що польська делегація буде "високого рівня". Подальші деталі повідомить Міноборони разом із міністром Денисом Шмигалем.

Також, за словами речника МЗС, під час візиту польської делегації можна буде обговорити подальші плани про спільну роботу над підвищенням безпеки повітряного простору.