Польские военные высокого уровня едут в Украину: что говорит МИД

Киев, Среда 17 сентября 2025 15:59
Польские военные высокого уровня едут в Украину: что говорит МИД Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что на этой неделе в страну приедет делегация польских военных. Они будут изучать украинский опыт противодействия воздушным атакам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Министр анонсировал на прошлой неделе во время визита коллеги из Польши Радослава Сикорского, что приедет польская делегация изучить наш опыт. По состоянию на сейчас есть дата визита делегации, есть детали, но поскольку мы не анонсируем по соображениям безопасности такие визиты, то я не смогу вдаваться в детали", - рассказал Тихий.

Он уточнил, что польская делегация будет "высокого уровня". Дальнейшие детали сообщит Минобороны вместе с министром Денисом Шмыгалем.

Также, по словам спикера МИД, во время визита польской делегации можно будет обсудить дальнейшие планы о совместной работе над повышением безопасности воздушного пространства.

Анонс визита польской делегации

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о том, что 18 сентября Украину должна посетить делегация польских военных.

По словам украинского министра, ожидается, что поляки будут учиться у украинских военных сбивать российские беспилотники.

Он отметил, что Украина готова делиться своим опытом с партнерами.

Стоит заметить, что во время атаки российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября силам противовоздушной обороны удалось сбить только четыре.

