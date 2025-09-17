ua en ru
Польські військові високого рівня їдуть в Україну: що каже МЗС

Київ, Середа 17 вересня 2025 15:59
Польські військові високого рівня їдуть в Україну: що каже МЗС Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що цього тижня до країни приїде делегація польських військових. Вони вивчатимуть український досвід протидії повітряним атакам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з міркувань безпеки такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі", - розповів Тихий.

Він уточнив, що польська делегація буде "високого рівня". Подальші деталі повідомить Міноборони разом із міністром Денисом Шмигалем.

Також, за словами речника МЗС, під час візиту польської делегації можна буде обговорити подальші плани про спільну роботу над підвищенням безпеки повітряного простору.

Анонс візиту польської делегації

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про те, що 18 вересня Україну має відвідати делегація польських військових.

За словами українського міністра, очікується, що поляки вчитимуться в українських військових збивати російські безпілотники.

Він зазначив, що Україна готова ділитися своїм досвідом із партнерами.

Варто зауважити, що під час атаки російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня силам протиповітряної оборони вдалося збити лише чотири.

