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Польские сухопутные войска должны быть сильнейшими в Европе, - Блащак

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Воскресенье 02 июля 2023 07:51
Польские сухопутные войска должны быть сильнейшими в Европе, - Блащак Фото: министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Польские сухопутные войска через два года должны стать сильнейшими в Европе.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

По его словам, необходимо показать потенциальному агрессору, что "не стоит нападать на Польшу". Для достижения этой цели необходимо модернизировать армию, включающую два элемента.

Первый – увеличить численность Войска Польского, ведь война в Украине показала важность количества военнослужащих, считает Блащак.

Второй элемент – техническая модернизация. Так армию планируют оснащать танками Abrams и K2, боевыми машинами польского производства Borsuk, корейскими легкими боевыми самолетами FA-50 и заказанными американскими истребителями F-35.

Укрепление обороны Польши

В последние годы Польша активно занимается вопросом усиления своей обороноспособности. Так, в марте этого года Блащак уже заявлял о намерениях совершить самую большую армию в Европе.

Тогда же сообщалось, что страна начинает крупнейшую за 50 лет кампанию по перевооружению. В ее рамках должны закупить сотни единиц тяжелой техники, самолеты, вертолеты и т.д.

На днях США одобрили продажу Польши вооружения на 15 млрд долларов. В контракт вошла покупка встроенной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS).

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