Польські сухопутні війська мають бути найсильніші в Європі - Блащак

Польські сухопутні війська за два роки мають стати найсильнішими в Європі.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на Польське радіо .

За його словами, необхідно показати потенційному агресору, що "не варто нападати на Польщу". Для досягнення цієї мети необхідно модернізувати армію, що включає в себе два елементи.

Перший - збільшити чисельність Війська Польского, адже війна в Україні показала важливість кількості військовослужбовців, вважає Блащак.

Другий елемент - технічна модернізація. Так, армію планують оснащувати танками Abrams і K2, бойовими машинами польського виробництва Borsuk, корейськими легкими бойовими літаками FA-50 і замовленими американськими винищувачами F-35.

Зміцнення оборони Польщі

Останніми роками Польща активно займається питанням посилення своєї обороноздатності. Так, в березні цього року Блащак вже заявляв про наміри зробити найбільшу армію в Європі.

Тоді ж повідомлялось, що країна починає найбільшу за 50 років кампанію переозброєння. В її рамках мають закупити сотні одиниць важкої техніки, літаки, гелікоптери тощо.

А днями США схвалили продаж Польщі озброєння на 15 млрд доларів. В контракт увійшла покупка інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD IBCS).

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