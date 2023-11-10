Польские пограничники задержали еще одного украинца, помогавшего нелегальным мигрантам

Польские пограничники задержали еще одного украинца, который помогал нелегальным мигрантам попасть в Европейский союз из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пограничной службы Польши в Twitter.

Как сообщается, вчера в Польшу пытались нелегально попасть 60 иностранцев, среди которых граждане Шри-Ланки, Пакистана и Эфиопии. При этом восемь из них вернулись на территорию Беларуси, когда увидели польские патрули.

По данным пограничников, в районе пограничной заставы Дубиче Церковное группа агрессивных иностранцев в сторону правоохранителей бросали бутылки с территории Беларуси.

Кроме того, в районе пограничной заставы Бяловежа гражданин Украины был задержан за пособничество в перевозке четырех нелегальных мигрантов.

Напомним, что 3 ноября польские пограничники задержали гражданина Украины, перевозившего двух иранцев из Беларуси.

Закрытие границ с Беларусью

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа заявили, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

Недавно сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония полностью закроют границы с Беларусью.

Кроме того, Беларусь с 2020 года занимается незаконной перевозкой мигрантов с Ближнего Востока. По прибытии людей в Беларусь они отправляются на границы со странами Балтии и Польшей, чтобы они смогли перейти на территорию Европейского союза.

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