Польша и страны Балтии закроют границы с Беларусью в случае "критического инцидента"

Польша, Литва и Латвия полностью закроют границы с Беларусью, если произойдет "критический инцидент" с участием наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Он отметил, что страны ожидают возможные инциденты, в том числе вооруженного характера, и призвали Минск вывести наемников ЧВК "Вагнера" из Беларуси.

"Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на какой границе это будет, мы примем немедленные ответные меры. Все пограничные переходы, которые сейчас открыты - как пассажирские, так и грузовые - будут закрыты", - сказал Каминский.

Он также отметил, что смерть предводителей ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина "не меняет фактическую ситуацию в Беларуси".

Закрытие границ с Беларусью

Напомним, что после неудачного бунта лидера ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится около 6,4 тысячи "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

Таким образом с 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью. Решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы нацбезопасности" и предотвращение контрабанды товаров.

Добавим, что на одном из литовских КПП, который сейчас закрыт, появились первые оборонительные укрепления против возможного вторжения со стороны Беларуси.

Также напомним, что недавно Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за нанесения ущерба пограничной инфраструктуре со стороны Минска.