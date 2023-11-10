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Польські прикордонники затримали ще одного українця, який допомогав нелегальним мігрантам

П'ятниця 10 листопада 2023 22:17
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Польські прикордонники затримали ще одного українця, який допомогав нелегальним мігрантам Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польські прикордонники затримали ще одного українця, який допомагав нелегальним мігрантам потрапити до Європейського союзу з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Прикордонної служби Польщі в Twitter.

Як повідомляється, вчора до Польщі намагалися нелегально потрапити 60 іноземців, серед яких громадяни Шрі-Ланки, Пакистану та Ефіопії. При цьому вісім з них повернулися на територію Білорусі, коли побачили польські патрулі.

За даними прикордонників, в районі прикордонної застави Дубіче Церковне група агресивних іноземців у бік правоохоронців кидали пляшки з території Білорусі.

Крім того, у районі прикордонної застави Бяловєжа громадянин України був затриманий за пособництво в перевезенні чотирьох нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, що 3 листопада польські прикордонники затримали громадянина України, який перевозив двох іранців з Білорусі.

Закриття кордонів з Білоруссю

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа заявили, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Нещодавно повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю.

Крім цього, Білорусь із 2020 року займається незаконним перевезенням мігрантів із Близького Сходу. Після прибуття людей до Білорусі їх відправляють на кордони з країнами Балтії та Польщею, щоб вони змогли перейти на територію Європейського союзу.

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