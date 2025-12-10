Польские МиГ-29 для Украины: о каком количестве самолетов речь и в каком они состоянии

Польша официально подтвердила, что ведет с Украиной переговоры о передаче истребителей МиГ-29. Предполагается, что речь может идти о последних 14 самолетах МиГ-29, которые еще находятся в составе ВВС Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

Польский генеральный штаб сообщил, что переговоры стали возможными из-за достижения этими истребителями "целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе вооруженных сил Польши". При этом речь идет о конкретно продаже, или бартерном обмене.

Украина уже давно просила Польшу передать эти МиГ-29, поскольку в апреле 2023 года Киев получил от Варшавы 14 аналогичных самолетов. Столько же оставалось в составе польских ВВС, но есть важный нюанс.

МиГ-29, которые передавались в 2023 году, были из состава 22-й авиабазы в Мальборке. Польша получила их в 1990-х годах от Чехии и Германии. Эти самолеты не проходили модернизаций, а списать их планировали еще в 2012 году.

"А вот истребители о которых идет речь сейчас размещены на 23-й авиабазе в Минске-Мазовецком. По имеющимся данным это 11 одноместных и 3 двухместных МиГ-29. И они проходили обновление в 2011-2014 годах", - отмечает издание.

Что могут эти самолеты

Благодаря проведенным модернизациям, эти польские истребители аналогичны по уровню модернизации словацким истребителям MiG-29AS, которые были переданы Украине в 2023 году. Однако модернизация под "стандарты НАТО" не означает, что на МиГ-29 поляков были интегрированы западное вооружение и ракеты.

"Поэтому не следует ожидать появления на этих самолетах любого другого вооружения и другим способом, чем на уже имеющихся в Украине однотипных истребителях. Таким образом эти дополнительные МиГ-29 смогут выполнять эти же задачи с аналогичной эффективностью.

Также отдельный вопрос есть по состоянию самолетов. Поляки планировали эксплуатировать истребители до 2026 года. Официальная формулировка генштаба польской армии означает, что МиГ-29 уже имеют минимальный остаток летных часов. Таким образом, перед началом эксплуатации в Украине самолеты будут требовать ремонта.